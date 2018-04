Konflikte

Saudischer Kronprinz spricht sich für Nahost-Friedensabkommen aus

03.04.2018, 02:57 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Washington (dpa) - Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat Israel das Recht auf ein eigenes Land zugesprochen. «Ich glaube, dass alle Menschen, überall, das Recht haben, friedlich in ihrem Staat zu leben», sagte der 32-Jährige dem US-Magazin «The Atlantic» in einem Interview. «Ich glaube, dass Palästinenser und Israelis das Recht auf ihr eigenes Land haben.» Um für alle Stabilität zu gewährleisten und normale Beziehungen zu unterhalten, bedürfe es jedoch eines Friedensabkommens. Mohammed bin Salman, Sohn von König Salman, gilt als eigentlicher starker Mann in dem sunnitischen Königreich.