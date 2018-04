Tiere

Thüringer Jäger erlegen mehr Steinmarder

03.04.2018, 08:28 Uhr | dpa

Ein Steinmarder an einem Feldrand. Foto: Holger Hollemann/ (Quelle: dpa)

Erfurt (dpa/th) – Thüringer Jäger haben wieder mehr Steinmarder getötet. Nachdem die sogenannte Jagdstrecke bei diesen Tieren um das Jahr 2013 herum plötzlich eingebrochen war, wurden ab etwa 2016 wieder mehr Tiere erlegt, wie aus aktuellen Zahlen des Thüringer Umweltministeriums hervorgeht. So seien vor etwa zwei Jahren ungefähr 1400 Steinmarder in Thüringen erlegt worden. Zum Vergleich: Zwischen etwa 2011 und 2013 töteten die Jäger noch mehr als 1800 Steinmarder pro Jahr. Danach wurden es dann erstmal weniger. Steinmarder verursachen oft Schäden an Autos. Sie werden überwiegend mit Fallen gefangen und erlegt.