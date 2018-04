Telekommunikation

Vergleichsportal: Surfen ohne Limit ist relativ teuer

03.04.2018, 07:10 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Bonn (dpa) - Schnelles Surfen unterwegs ist in Deutschland relativ teuer. Wie aus einer Untersuchung des Vergleichsportals Verivox hervorgeht, sind Daten-Flatrates ohne Drosselung der Übertragungsgeschwindigkeit im europäischen Ausland deutlich günstiger zu haben als hierzulande. Unlängst hatte die Deutsche Telekom eine solche Daten-Flatrate eingeführt für rund 80 Euro im Monat. Ein vergleichbarer Tarif ist in den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien den Angaben zufolge aber nur in etwa halb so teuer.