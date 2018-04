Wetter

Mindestens 400 000 Euro Schäden durch Schneechaos

03.04.2018, 11:08 Uhr | dpa

Güstrow (dpa/mv) - Das Schneechaos vom Osterwochenende hat im Wildpark MV in Güstrow nach ersten Angaben Schäden von mindestens 400 000 Euro angerichtet. "Vier große Flugvolieren sind zusammengestürzt", sagte Geschäftsführer Klaus Tuscher am Dienstag vor einem Besuch von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Reparaturen seien nicht möglich, die Volieren müssten neu gebaut werden. Vor allem die Volieren der Großvögel wie Seeadler und Uhus, aber auch die neue Heimat der Wildwellensittiche seien betroffen. Ein Pärchen Seeadler und mehrere Wellensittiche seien entflogen. Während sich die Wellensittiche in der nahen Umgebung aufhalten, gebe es keine Sichtung der Adler.