Polizei

412 angehende Polizisten starten Studium

03.04.2018, 07:28 Uhr | dpa

Der Ausbau der Polizei in Niedersachsen schreitet weiter voran. 412 angehende Polizisten starten Anfang April ihr Studium an der Polizeiakademie in Nienburg und Hann.Münden, wie das Innenministerium mitteilte. Schon im Oktober sollen 1225 weitere Neueinstellungen folgen, so dass 2018 insgesamt 650 angehende Polizisten mehr ausgebildet werden, als dass Beamte altersbedingt ausscheiden. 40 Prozent der im April startenden Polizeistudenten sind Frauen, 16,5 Prozent haben Migrationshintergrund. Einen Bewerbermangel gibt es nicht, die Zahlen sind in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich angestiegen, wie das Ministerium mitteilte.