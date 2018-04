Kriminalität

44-Jähriger attackiert Frau und zerstört ihre Wohnung

03.04.2018, 09:08 Uhr | dpa

Ein 44 Jahre alter Mann soll eine Frau in Sonneberg angegriffen und ihre Wohnung teilweise zerstört haben. Der Mann kam am Montagabend zu seiner 43 Jahre alten Bekannten nach Hause, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Dort kam es zu einem Streit. Der Mann attackierte demnach die Frau und zerstörte Teile ihrer Wohnungseinrichtung. Die Polizei nahm den aggressiven Täter vorübergehend fest. Ein Test ergab, dass der mutmaßliche Angreifer zuvor Drogen und Alkohol konsumiert hatte. Die 43-Jährige musste medizinisch versorgt werden.