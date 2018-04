Brände

Feuer-Drama in Leipzig: Mann weiter in Lebensgefahr

03.04.2018, 09:08 Uhr | dpa

Brandspuren in einem Wohnhaus in Leipzig sichtbar. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Nach dem verheerenden Feuer in Leipzig mit einer Toten ist ein Mann weiterhin in Lebensgefahr. Zur Identität des Schwerstverletzten machte die Polizei auch am Dienstagmorgen keine Angaben. Die Identität der im Feuer leblos aufgefundenen Frau blieb ebenfalls unklar.

Der Brand war in der Nacht zu Karfreitag in dem Mehrfamilienhaus im Leipziger Osten ausgebrochen. Ein 32 Jahre alter Bewohner wurde nach dem Feuer festgenommen. Der Mann aus Syrien steht im Verdacht, den Brand absichtlich gelegt zu haben. Hintergründe und Motiv sind unklar. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Verdächtigen Mord vor. Außerdem wird wegen versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung ermittelt. Bei dem Feuer wurden 16 Menschen verletzt. Das Gebäude ist unbewohnbar.