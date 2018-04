Unfälle

Zwei tödliche Unfälle auf A4: stundenlange Sperrungen

03.04.2018, 14:58 Uhr | dpa

Köln (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 4 bei Köln ist es innerhalb von wenigen Stunden zu zwei tödlichen Unfällen gekommen. In der Nacht zu Dienstag wurde ein 57-Jähriger von einem Lastwagen erfasst, der laut Polizei und Staatsanwaltschaft nach einer Panne auf dem Seitenstreifen aus seinem Wagen ausgestiegen war. Er hatte die Warnblinker angeschaltet und die Motorhaube geöffnet. Der Lkw erfasste den Mann, der noch an der Unfallstelle starb. Weitere Details blieben zunächst unklar. Die Polizei sperrte die A4 in Richtung Olpe zwischen dem Kreuz Köln-Süd und der Anschlussstelle Köln-Poll für fast zwölf Stunden.

Rund sechs Stunden später waren am Dienstagmorgen gleich mehrere Autos und Lkw an einem Unfall beteiligt. Ein junger Mann fuhr kurz hinter der Anschlussstelle Klettenberg einem anderen Wagen auf, schleuderte mit seinem Auto dann gegen einen Lastwagen und wieder zurück auf die mittlere Spur. Ein weiterer Wagen prallte in die rechte Seite seines Fahrzeugs. Darin wurde der 23-jährige Mitfahrer getötet. Der 21 Jahre alte Fahrer sowie ein weiterer Insasse erlitten leichte Verletzungen.

Zudem wurden eine 59-Jährige mit schweren und ein 26-Jähriger mit leichten Verletzungen behandelt. Die A4 war nach diesem Unfall zwischen dem Kreuz Köln-West und der Anschlussstelle Köln-Poll für mehrere Stunden auf einer Strecke von rund 15 Kilometern gesperrt.