Eishockey

Eisbären wollen nach "großem Sieg" auch in Nürnberg gewinnen

03.04.2018, 10:39 Uhr | dpa

Nick Petersen war am Montagabend der gefeierte Matchwinner bei den Eisbären Berlin. Nur 23 Sekunden hatte die Verlängerung gedauert, bis er das dritte Halbfinalspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers mit seinem Treffer zum 4:3 entschied. "Das war ein großer Sieg für uns", sagte der Kanadier, der nun bereits sechs Playoff-Tore auf dem Konto hat.

Dabei hatte es wenige Minuten zuvor nicht danach ausgesehen, dass Petersen überhaupt noch eine entscheidende Rolle spielen würde. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit war er nach der Kollision mit einem Gegner erst regungslos liegengeblieben und dann in der Kabine verschwunden. Hinterher konnte Petersen über die Szene schon wieder scherzen: "Das hat mich schon ein bisschen ausgeknockt. Aber es war auch ein Weckruf für mich", sagte er.

So kehrte er zur Overtime wie seine Mitspieler hellwach aufs Eis zurück: "Wir waren alle sofort bereit, haben ein paar Zweikämpfe gewonnen - und dann habe ich einfach aufs Tor geschossen", beschrieb Petersen die entscheidenden Sekunden.

Durch den Erfolg führen die Berliner in der Best-of-Seven-Serie nun mit 2:1. Am Mittwoch (19.30 Uhr) könnten sie mit einem Auswärtssieg in Nürnberg einen großen Schritt in Richtung Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) machen. "Wir wollen unbedingt in ihrer Halle gewinnen und verhindern, dass es immer hin und her geht", sagte Petersen. Um das zu schaffen, sei vor allem ein guter Start nötig: "Wir müssen in den ersten zehn Minuten den Ansturm der Nürnberger überstehen und viel schuften, dann werden wir unsere Chancen bekommen."