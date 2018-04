Agrar

Anbaufläche für Zierpflanzen in Sachsen schrumpft

03.04.2018, 11:08 Uhr | dpa

In Sachsen werden immer weniger Zierpflanzen angebaut. Im vergangenen Jahr sank sowohl die Anzahl der Produzenten, als auch die Grundfläche für den Anbau um fast ein Fünftel im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2012, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Kamenz mitteilte.

So bauten im Jahr 2017 nur noch 204 Betriebe auf einer Grundfläche von insgesamt 179,9 Hektar Zimmerpflanzen, Beet- und Balkonpflanzen, Stauden und Schnittblumen an. Mehr als ein Drittel der Pflanzen wächst unter Schutzabdeckungen oder in Gewächshäusern. Die größte Anbaufläche für Zierpflanzen in Sachsen liegt im Landkreis Zwickau, gefolgt von Meißen und Dresden.