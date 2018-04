Kriminalität

Frau stirbt an Stichverletzungen: Lebensgefährte verdächtigt

03.04.2018, 12:59 Uhr | dpa

Nach dem Tod einer 58 Jahre alten Frau in Magdeburg steht ihr Lebensgefährte wegen Totschlags unter Verdacht. Die Frau sei am Karfreitag schwer verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ihr 53 Jahre alter Lebensgefährte hatte den Notarzt gerufen und angegeben, die Frau sei gestürzt. Sie starb bei einer Notoperation im Krankenhaus.

Die Obduktion habe ergeben, dass die Frau mehrere Stichverletzungen erlitten hatte, teilte die Polizei weiter mit. Diese Verletzungen waren demnach die Todesursache. Der Lebensgefährte sei dringend tatverdächtig und sitze in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Beide sollen an dem Abend betrunken gewesen sein.