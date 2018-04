Tiere

Auf Trischen "drängeln" sich die Ringelgänse

03.04.2018, 13:08 Uhr | dpa

Im schleswig-holsteinischen Wattenmeer sammeln sich die Ringelgänse. Die kleinen, dunklen Vögel mit dem weißen Ring am Hals sind in den vergangenen Wochen aus ihren Winterquartieren an den Küsten Frankreichs und Englands nach Norddeutschland gekommen. Allein auf der Insel Trischen "drängeln" sich zurzeit bis zu 1400 Ringelgänse (Branta bernicla), wie Vogelwart Jonas Kotlarz am Dienstag mitteilte. Die Meergänse machen auf ihrem Weg in die Brutgebiete traditionell im Wattenmeer einen Zwischenstopp. Hier werden sie sich bis Mitte Mai das Fettpolster für ihren strapaziösen Weiterflug in die Arktis anfressen.

Ringelgänse (Branta bernicla) sind die nördlichsten aller Gänse: Sie brüten 5000 Kilometer nordwärts in den arktischen Regionen der Moos-, und Flechten-Tundra am Nordrand Eurasiens. Wenn die kleinen, dunklen Vögel mit dem weißen Ring am Hals gegen Anfang bis Mitte Juni ihre Brutgebiete im Gebiet der Taimyrhalbinsel erreichen, werden sie ihre Partner wiedertreffen. "Ringelgänse sind sehr sozial und äußerst treue Seelen. Sie bleiben nicht nur ihrem Partner, sondern auch ihrem Brutplatz ein Leben lang treu", sagte Vogelwart Kotlarz.