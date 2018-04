Parteien

CDU will nach Bürgermeister-Wechsel punkten

03.04.2018, 13:08 Uhr | dpa

Nach dem Bürgermeister-Wechsel in Hamburg herrscht nach Ansicht der CDU-Fraktion eine Ratlosigkeit in der Stadt, die sie nutzen möchte. In den kommenden Wochen wollen die Christdemokraten in der Veranstaltungsreihe "Hamburg: Zurück in die Zukunft" ab 9. April in unterschiedlichen Stadtteilen mit den Bürgern über Themen wie Digitalisierung, Wohnen oder Sicherheit diskutieren. "Wir wollen klar machen, dass wir als Alternative bereitstehen", sagte CDU-Fraktionschef André Trepoll am Dienstag. Der neue Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist seit einer Woche im Amt. Sein Vorgänger Olaf Scholz war als Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler nach Berlin gewechselt.