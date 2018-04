Verkehr

Französischer Bahnstreik betrifft auch deutsche Reisende

03.04.2018, 14:58 Uhr | dpa

Der Streik von Beschäftigten der französischen Bahngesellschaft SNCF hat auch Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Regionalverkehr ins Saarland. Während der ersten Streikwelle zwischen Dienstag und Donnerstag (5. April) werde die Strecke zwischen den Grenzorten Sarreguemines und Hanweiler nicht bedient, teilte die Saarbahn am Dienstag mit. Es werde ein Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Außerdem seien am Dienstag drei Regionalexpresse zwischen Metz und Saarbrücken ausgefallen. Nach Angaben der Deutschen Bahn gab es einen Schienenersatzverkehr. Die Regionalbahn zwischen Neustadt an der Weinstraße und Wissembourg ist am (morgigen) Mittwoch betroffen: Zwischen Winden und Wissembourg fährt ersatzweise ein Bus.

Der Streik der französischen Eisenbahner richtet sich gegen die von der Regierung angekündigte Bahnreform. Die Gewerkschaften wollen bis Ende Juni immer im Wechsel mehrere Tage streiken und arbeiten.