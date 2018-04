Unfälle

Hubschrauber muss wegen Triebwerksproblemen notlanden

03.04.2018, 14:38 Uhr | dpa

Bei der Notlandung eines Hubschraubers bei Heist im Kreis Pinneberg ist erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, meldete der Pilot am Montagmittag kurz nach dem Start auf dem Flugplatz in Heist Triebwerksprobleme. Dem 40-Jährigen gelang es, die Maschine in einem Waldstück notzulanden. Dabei wurde die Maschine erheblich beschädigt. Auch wurden mehrere Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Der Pilot wurde bei dem Unfall nicht verletzt, weitere Personen befanden sich nach Polizeiangaben nicht in dem Hubschrauber. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zur Absturzursache hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig übernommen.