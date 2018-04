Kriminalität

Polizisten bei Einsatz in Dresden verletzt

03.04.2018, 14:39 Uhr | dpa

Bei einem Polizeieinsatz in der Dresdner Innenstadt sind sieben Beamte verletzt worden. Sie kontrollierten am Montagabend eine Gruppe Georgier, die zuvor an einer Haltestelle der Straßenbahn einen älteren Herrn angegriffen hatten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 63-Jährige hatte den Angaben zufolge die etwa 15 Männer, die mehrere Passanten belästigten, zur Rede gestellt. Seine Zivilcourage wurde mit Schlägen und Tritten beantwortet.

Auch den Anordnungen der Beamten, die wenig später die Identität der Angreifer feststellen wollten, widersetzten sich die Georgier laut Polizei. Erst mit Verstärkung, Reizgas und Hundestaffel gelang es, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Acht der Widerspenstigen kamen in Gewahrsam; gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.