Fußball

Wolfsburgs Angreiferin Ella Masar mit Nasenbeinbruch

03.04.2018, 14:39 Uhr | dpa

VfL Wolfsburgs Stürmerin Ella Masar hat sich einen Nasenbeinbruch zugezogen. Die 32-Jährige hatte die Verletzung am Sonntag beim 1:0 im Top-Spiel der Frauen-Bundesliga bei Turbine Potsdam erlitten. Der Club teilte am Dienstag mit, dass Masar am Freitag operiert werde. Anschließend werde sie für fünf bis sechs Wochen eine Maske im Training und in den Spielen tragen und stehe damit weiter den Wolfsburgerinnen zur Verfügung. Derzeit fehlen dem Bundesliga-Tabellenführer die Langzeitverletzten Babett Peter und Vanessa Bernauer.