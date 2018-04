Kriminalität

Spendenbox für schiefen Turm in Bad Frankenhausen gestohlen

03.04.2018, 14:49 Uhr | dpa

Der schiefe Turm der Oberkirche in Bad Frankenhausen. Foto: Jens-Ulrich Koch/Archiv (Quelle: dpa)

Die Spendenbox für den schiefen Turm der Oberkirche in Bad Frankenhausen ist am Ostermontag während der Öffnungszeiten gestohlen geworden. Sie war auf einem Steinsockel im Innenhof der Kirchenruine mit Vorhängeschlössern gesichert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das leere Behältnis wurde außerhalb der Kirchenmauern zwischen zwei Bäumen gefunden. Die Höhe der Beute ist unbekannt.

Die mit Ketten gesicherte und durchsichtige Spendenbox wurde nach Angaben des Fördervereins Oberkirche jeden Tag nach Schließung des Gebäudes geleert. Der oder die Diebe müssen während der Öffnungszeit zwischen 11.00 und 17.00 Uhr zugeschlagen haben. Die Spenden werden laut Verein für weitere Arbeiten an dem Gotteshaus genutzt. Pro Monat kämen um die 200 bis 300 Euro zusammen, sagte die Vereinsvorsitzende Bärbel Köllen.

Der schiefe Turm von Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis konnte 2016 nach langem Ringen um das beste Sanierungskonzept und um die Finanzierung dauerhaft gesichert werden. Das mittelalterliche Bauwerk ist mit etwa 4,60 Meter aus dem Lot schiefer als der Schiefe Turm von Pisa. Dicke Stahlrohre samt Korsett sichern ihn vor einem Einsturz. Habe er sich vor den Arbeiten pro Jahr um 60 Millimeter geneigt, seien es seitdem 5 Millimeter, sagte Bürgermeister Matthias Strejc.