Kriminalität

25-Jähriger verletzt Mutter im Streit lebensgefährlich

03.04.2018, 14:58 Uhr | dpa

Im Streit hat ein 25-Jähriger in Sonneberg auf seine Mutter mit einem Messer eingestochen und die 62-Jährige lebensgefährlich verletzt. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Gegen den Mann werde wegen Verdachts auf versuchten Totschlag ermittelt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Amtsgericht Hildburghausen wies den 25-Jährigen in eine Fachklinik ein.

Zwischen dem Sohn und seiner Mutter soll es am Ostersamstagabend in der Wohnung der Frau zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Als die Polizei eintraf, hatte der Mann die Wohnung bereits verlassen. Er sei wenig später in seiner Wohnung festgenommen worden. Er habe unter Drogeneinfluss gestanden.