Kriminalität

Ermittlungen nach Schüssen in Lübecker Shisha-Bar dauern an

03.04.2018, 14:58 Uhr | dpa

Nach den Schüssen in einer Lübecker Shisha-Bar herrscht weiter Rätselraten über das Motiv. Die kriminaltechnischen Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen und auch die Befragung der Tatverdächtigen gehe weiter, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. In der Shisha-Bar in der Altstadt waren in der Nacht zum Samstag bei einem Streit die Schüsse aus der scharfen Waffe abgefeuert worden.

Die Polizei nahm vier Männer im Alter zwischen 23 und 36 Jahren vorläufig fest, ein weiterer 28 Jahre alter Mann meldete sich am Samstag bei der Polizei. Alle Tatverdächtigen befinden sich nach Polizeiangaben wieder auf freiem Fuß, gegen sie wird jedoch weiter ermittelt. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt.