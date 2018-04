Kriminalität

Möglicher Zollbetrug: Vize-Landrat Pech bleibt suspendiert

03.04.2018, 14:58 Uhr | dpa

Im Fall des mutmaßlichen Zollbetrugs mit Solarmodulen aus China bleibt der Vize-Landrat des Kreises Erlangen-Höchstadt, Christian Pech, vom Dienst suspendiert. Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts in Ansbach liegt ein "hinreichender Tatverdacht" gegen Pech vor, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte. Und angesichts der Schadenssumme sei damit zu rechnen, dass der stellvertretende Landrat aus dem Dienst entfernt wird. Daher sei sein Antrag abgelehnt worden, die Suspendierung vorläufig auszusetzen (Az.: AN 12b DS 17.02548).

Gegen Pech, der die Vorwürfe bestreitet, wird strafrechtlich ermittelt. Der Ehrenbeamte des Kreises saß deswegen rund vier Wochen lang in Untersuchungshaft, der Haftbefehl wurde dann jedoch außer Vollzug gesetzt.

Eine Nürnberger Firma soll bei der Einfuhr von chinesischen Solarmodulen Zölle in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro hinterzogen haben - auch Abnehmer der Module sollen in den Betrug verwickelt sein. Den ins Visier der Ermittler geratenen Solarparkbetreibern und Lieferanten werfen die Zollfahnder Steuerhehlerei vor. Unter anderem sollen Zahlungsströme verschleiert worden sein, um die Antidumping- und Ausgleichszölle der EU zu umgehen. Diese sollen chinesische Billigimporte zum Schutz der europäischen Wirtschaft unterbinden.