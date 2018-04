Unfälle

Handbremse nicht angezogen: Frau von eigenem Auto überrollt

03.04.2018, 16:18 Uhr | dpa

Eine 26-Jährige ist in Lüdenscheid von ihrem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte die junge Frau am Montagmittag ihren Wagen auf einem Parkplatz abgestellt, allerdings keinen Gang eingelegt und die Handbremse nicht angezogen. Als sie den Parkplatz verlassen habe, sei ihr Auto die abschüssige Straße hinuntergerollt und habe die 26-Jährige erfasst. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.