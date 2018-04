Kriminalität

Flucht von mutmaßlichem Drogendealer endet schnell

03.04.2018, 16:18 Uhr | dpa

Um einer Polizeikontrolle zu entkommen, hat ein mutmaßlicher Drogendealer in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) vor den Beamten Reißaus genommen. Der 17-Jährige wurde am Sonntag jedoch kurze Zeit später gestellt und konnte auch nicht verhindern, dass bei einer Durchsuchung seiner Wohnung große Mengen Cannabis gefunden wurden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Den Angaben zufolge kam er in Jugendarrest. Ein Zeuge hatte die Polizei auf den Heranwachsenden aufmerksam gemacht. Als die Beamten bei einer Kontrolle auf der Straße seine Jacke durchsuchen wollten, rannte der junge Mann plötzlich weg. In der Jacke befanden sich nur eine kleine Menge Drogen und Geld im dreistelligen Bereich.