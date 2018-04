Brände

Brandstiftung aus Frust: Ermittlungen gegen 27-Jährigen

03.04.2018, 16:39 Uhr | dpa

Nach dem Feuer in seiner Wohnung am Karfreitag in Dippoldiswalde (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) hat der Mieter die Brandstiftung zugegeben. Er gab an, aus Frust und Wut gehandelt zu haben, sagte ein Polizeisprecher in Dresden am Dienstag. Der verletzte 27-Jährige befindet sich im Krankenhaus, sein Zuhause ist unbewohnbar. Das Mehrfamilienhaus war evakuiert und 14 Nachbarn vorübergehend ausquartiert worden. Bei den Löscharbeiten wurden auch zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Die Umstände der Tat würden noch untersucht, hieß es. In der ausgebrannten Wohnung sei Pyrotechnik gefunden worden.