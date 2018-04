Unfälle

Laster fährt auf Wohnmobil auf: 85 000 Euro Sachschaden

03.04.2018, 16:39 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Wohnmobil in Gotha ist ein Sachschaden von etwa 85 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 38 Jahre alter Lkw-Fahrer sei am Morgen vermutlich aus Unachtsamkeit auf das stehende Wohnmobil aufgefahren. Dessen 67 Jahre alter Fahrer habe in der Langensalzaer Straße anhalten müssen, weil vor ihm ein Fahrzeug in ein Grundstück eingebogen sei. Das Wohnmobil sei durch den Aufprall stark, der Lkw verhältnismäßig leicht beschädigt worden. Der Verkehr staute sich über längere Zeit.