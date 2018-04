Unfälle

Schlimmer Unfall mit einem Toten bei Lütjenburg

03.04.2018, 23:08 Uhr | dpa

Bei einem frontalen Zusammenstoß von zwei Autos ist am Dienstag bei Lütjenburg (Kreis Plön) ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die "Kieler Nachrichten" auf ihrer Internetseite berichteten, starb der Mann noch in seinem Wagen. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten ein sechs Jahre alter Junge und der andere Autofahrer lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurden mit Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Zu dem Unfall kam es auf der Bundesstraße 430 zwischen der Abfahrt Engelau und Lütjenburg.

Ein Foto der "Kieler Nachrichten" zeigt von der Unfallstelle ein Bild der Verwüstung mit zwei zerstörten Autos, das offenkundig auch die Helfer von Feuerwehr und Rettungsdienst schockiert hat. "Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden die Motoren beider Fahrzeuge total zertrümmert und drangen teilweise in das Wageninnere ein", berichtete die Feuerwehr. Warum beide Autos zusammenkrachten, blieb zunächst unklar. Die Bundesstraße 430 war für drei Stunden gesperrt.