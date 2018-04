Notfälle

Spaziergänger findet Fliegerbomben: Sprengung erfolgreich

03.04.2018, 18:08 Uhr | dpa

Auf einem Feld am Rande von Taucha (Nordsachsen) ist am Dienstagnachmittag eine Fliegerbombe gesprengt worden. Die Munition aus dem Zweiten Weltkrieg war zuvor aus einem kleinen Waldstück in der Nähe geborgen worden, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, wie die Polizei in Leipzig angab. Sie und eine weitere Bombe habe ein Spaziergänger am Ostermontag entdeckt.

"Die andere war aber nur ein Leerkörper", sagte ein Polizeisprecher. Der Spaziergänger machte laut Polizei Fotos, recherchierte im Internet und informierte schließlich am Dienstagmittag die Sicherheitskräfte. Bis auf die kurzzeitige Sperrung von vier angrenzenden Straßen gab es laut Polizei keine Auswirkungen auf die Bevölkerung oder Schäden durch die Sprengung.