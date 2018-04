Unfälle

Zug kollidiert an Bahnübergang mit Auto: Ersatzverkehr

03.04.2018, 17:59 Uhr | dpa

Nach dem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto in Silz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bleibt die Bahnstrecke zwischen Waren und Malchow weiter gesperrt. Der Ersatzverkehr mit Bussen werde auch am Mittwoch aufrecht erhalten, sagte eine Sprecherin der Hanseatischen Eisenbahn-Gesellschaft am Dienstag. Vermutlich am Donnerstag solle dann der reguläre Verkehr mit täglich sieben Zugpaaren wieder aufgenommen werden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte eine 65-jährige Autofahrerin am Montagabend an dem unbeschrankten Bahnübergang in Silz den herannahenden Triebwagen nicht beachtet. Bei der Kollision mit dem Zug trug die Frau laut Polizei schwere Verletzungen davon. Der Zugführer erlitt einen Schock. Die drei Fahrgäste im Zug seien unverletzt geblieben, hieß es.

Am Dienstag hob ein Autokran den Triebwagen, dessen Vorderachse von den Schienen gesprungen war, wieder auf das Gleis. Weil der Triebwagen nicht mehr fahrtüchtig sei, sei eine Lok zum Unfallort beorderte worden, um ihn zur Reparatur in eine Werkstatt zu schleppen, sagte die Bahnsprecherin. Der Triebwagen war nach dem Aufprall noch 50 Meter weitergerollt. Das Auto landete laut Polizei nach 13 Metern im Schotterbett.