Tarife

IG Metall: Vier Prozent mehr für Zeitarbeiter

03.04.2018, 18:08 Uhr | dpa

Tausende Zeitarbeiter in Thüringen bekommen seit April mehr Geld. Nach einem Stufentarifvertrag, der mit den beiden Arbeitgeberverbänden in der Zeitarbeit abgeschlossen worden war, stehe den Beschäftigten in Ostdeutschland seit 1. April ein Einkommensplus von vier Prozent zu, teilte die IG Metall am Dienstag in Suhl mit. Damit steige das Grundentgelt in der Zeitarbeitsbranche in den ostdeutschen Bundesländern auf 9,27 Euro brutto pro Stunde.

Im kommenden Jahr seien weitere Stufen vorgesehen, so dass im Oktober 2019 das Grundentgelt bei 9,66 Euro brutto pro Stunde liegen werde. Im Gegensatz zum Bundestrend war nach Angaben der Bundesarbeitsagentur die Zahl der Zeitarbeiter in Thüringen Ende März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,6 Prozent gesunken.