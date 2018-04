Unternehmen

Reisemanager Stefan Vorndran wird neuer Chef bei Europcar

03.04.2018, 18:08 Uhr | dpa

Der Reisemanager Stefan Vorndran übernimmt zum 1. Mai die Geschäftsführung der Europcar Autovermietung GmbH in Hamburg. Er soll die Position im deutschen Markt ausbauen und die Weichen für ein profitables Wachstum stellen, teilte der Mobilitätsdienstleister am Dienstag in der Hansestadt mit. Vorndran war vor seinem Wechsel zu Europcar Geschäftsführer der BCD Travel Deutschland, einem großen Dienstleister für Unternehmen im Bereich Reisekostenmanagement. Europcar Deutschland ist die größte Ländergesellschaft innerhalb der weltweiten Gruppe, die ihre Zentrale in Paris hat. Das deutsche Netz umfasst 550 Standorte mit rund 40 000 Fahrzeugen und beschäftigt rund 1400 Mitarbeiter.