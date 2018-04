Kriminalität

Polizisten fassen in Kassel falsche Zivilstreife

03.04.2018, 18:38 Uhr | dpa

Der Polizei ist in Kassel eine falsche Zivilstreife ins Netz gegangen. Die beiden jungen Männer waren nach Angaben der Ordnungshüter am späten Ostermontag mit einem Wagen unterwegs, aus dem der Schriftzug "Polizei" leuchtete. Mit diesem Trick hätten sie das Auto einer 19-Jährigen zum Anhalten gezwungen, sich daneben gestellt und den Führerschein der Autofahrerin verlangt. Die junge Frau habe aber sofort Verdacht geschöpft, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Als sie mit dem Handy den Notruf wählen wollte, sei die falsche Zivilstreife geflohen.

Zwei 21- und 15-Jährige seien einige Zeit später bei einer Fahndung entdeckt worden. Der Ältere habe dann die vorgetäuschte Polizeikontrolle eingeräumt. Die Beiden müssen sich nun wegen Amtsanmaßung verantworten. Was die Männer genau vorhatten, teilte die Polizei nicht mit.