Kriminalität

Bürgermeister besuchte Oper auf Stadtkosten: Urteil

03.04.2018, 18:48 Uhr | dpa

Das Oberlandesgericht hat ein Urteil wegen mehrfacher Untreue gegen den Ex-Bürgermeister der Stadt Eisenberg bestätigt. Die Richter in Jena sahen es als erwiesen an, dass Ingo Lippert (SPD) unter anderem gemeinsam mit seiner Ehefrau in mehreren Fällen auf Kosten der Stadt den Dresdner Semperopernball besucht hatte. Das teilte ein Gerichtssprecher am Dienstag mit.

Das Gericht bestätigte damit ein früheres Urteil des Landgerichts Gera, gegen das Lippert Revision eingelegt hatte. Damals war Lippert zur Zahlung von Einzelgeldstrafen von 150, zwei mal 120 sowie 90 Tagessätzen in Höhe von jeweils 67 Euro verurteilt worden. Über die Höhe der Gesamtgeldstrafe werde nun nachträglich entschieden.

Lippert war 2015 vorläufig seines Amtes enthoben worden. Er tritt bei der Kommunalwahl am 15. April unter anderem gegen seinen ins Amt gerückten Nachfolger an.