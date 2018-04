Volleyball

SSC Schwerin weiter auf Kurs Titelverteidigung

03.04.2018, 20:58 Uhr | dpa

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin ist dem erneuten Titelgewinn einen Schritt näher gekommen. Im ersten Halbfinale feierten die Mecklenburgerinnen am Dienstagabend vor 2800 Zuschauern in der Dresdner Margon Arena nach nur 74 Spielminuten einen 3:0 (27:25, 25:11, 25:16)-Erfolg beim Dresdner SC. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber mit einem 3:0 habe ich absolut nicht gerechnet. Wir haben alles umgesetzt, wie wir es in den vergangenen Tagen im Training einstudiert haben", sagte SSC-Mannschaftsführerin Jennifer Geerties.

Dabei entwickelte sich bereits der erste Durchgang zum Knackpunkt des Gipfeltreffens zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem frisch gebackenen Pokalsieger. Die Mannschaft von SSC-Trainer Felix Koslowski hatte sich hier zwischenzeitlich bereits einen komfortablen Sieben-Punkte-Vorsprung herausgespielt und führte kurz vor Schluss mit 22:16, als Dresden plötzlich zurück ins Spiel fand und sogar den 24:24-Ausgleich erkämpfte.

Schwerin plötzlich in Bedrängnis konnte nach vier Fehlversuchen allerdings den fünften Satzball mit einem druckvollen Block für sich entscheiden und den Gastgeberinnen für den weiteren Spielverlauf den Nerv ziehen. Während der Dresdner SC nach dem verlorenen Auftakt völlig den Spielfaden verloren hatte, dominierten die Gäste aus dem Norden die Begegnung fortan nach Belieben.

Druckvoll im Aufschlag, präzise in Ballannahme und Feldabwehr, schnell und variabel im Zuspiel und kompromisslos in den Angriffen über alle Positionen ließ der deutsche Rekordmeister dem Herausforderer aus Sachsen nicht den Hauch einer Chance. "Diese Niederlage ist schwer zu analysieren und das Ergebnis nicht repräsentativ für das gesamte Spiel. Im ersten Satz haben wir uns nach einem deutlichen Rückstand immerhin gut zurückgekämpft", sagte DSC-Mittelblockerin Barbara Roxana Wezorke.

Beste Schweriner Spielerin war die ungarische Außenangreiferin Greta Szakmary. Erfolgreichste Punktesammlerin beim elffachen deutschen Meister war Louisa Lippmann. Die Nationalspielerin steuerte 17 Zähler zum Sieg ihrer Mannschaft bei.

Das zweite Aufeinandertreffen der Serie Best of three findet am kommenden Samstag in Schwerin statt. Ein mögliches Entscheidungsspiel ist für den 14. April in Dresden terminiert. Die Mannschaft, die zuerst zwei Spiele gewonnen hat, zieht ins Finale ein.