Unfälle

Motorrad kommt beim Überholen von Straße ab: Fahrer stirbt

03.04.2018, 21:19 Uhr | dpa

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall im Kreis Kassel ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, geriet die Maschine bei Zierenberg in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, als der junge Mann mehrere andere Fahrzeuge überholte. Zunächst sei das Motorrad gegen einen Stein und dann gegen einen Mast geprallt. Der Fahrer starb noch vor Ort. Zuvor hatten Rettungsdienst und Notarzt vergeblich um das Leben des 20-Jährigen gekämpft.