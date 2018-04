Prozesse

Mordprozess nach Messerstichen auf Frau und Kind beginnt

04.04.2018, 00:48 Uhr | dpa

Gut acht Monate nach tödlichen Messerstichen gegen eine Frau und ihren vierjährigen Sohn steht der Ex-Partner der 39-Jährigen von heute wegen Mordes vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 53-jährigen Deutschen vor, die Frau und den gemeinsamen Sohn nach einem Trennungsstreit am 28. Juli 2017 im Auto vor einer Tiefgaragenausfahrt in Teningen bei Freiburg erstochen zu haben. Verhandelt wird vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Freiburg. Es sind sieben weitere Termine vorgesehen. Insgesamt will die Kammer 22 Zeugen hören, darunter 9 Polizisten, 2 Rechtsmediziner und einen psychiatrischen Sachverständigen. Am Ende der Beweisaufnahme soll es ein Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit geben.