Handball

Deutsche Handballer bestreiten ersten Test nach desolater EM

04.04.2018, 01:08 Uhr | dpa

Die deutschen Handballer bestreiten heute in Leipzig ihr erstes Länderspiel nach dem enttäuschenden Hauptrunden-Aus bei der EM in Kroatien. Die Partie gegen Serbien bildet den Auftakt zu einer Reihe von Testspielen im Vorfeld der Heim-WM im kommenden Januar. Im Fokus steht vor allen der umstrittene Bundestrainer Christian Prokop, an dem der Deutsche Handballbund (DHB) nach der schwachen Europameisterschaft im Januar überraschend festgehalten hatte. Der 39-Jährige hofft nun auf einen Neuanfang. Am kommenden Samstag trifft er mit der DHB-Auswahl in Dortmund nochmal zu einem zweiten Testspiel auf die Serben.