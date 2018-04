Prozesse

Tote Babys in Tiefkühlschrank: Gutachten zur Mutter erwartet

04.04.2018, 01:18 Uhr | dpa

Im Prozess um zwei tote Babys wird am Landgericht Halle heute das psychiatrische Gutachten für die angeklagte Mutter erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft der 46-Jährigen Totschlag vor. Die Frau hat gestanden, 2004 ein Mädchen nach der Geburt zu Hause getötet zu haben, 2008 auf die gleiche Weise einen Jungen. Beide Babys versteckte sie nach eigenen Angaben in Plastiktüten in einem Tiefkühlschrank. Die toten Kinder wurden Anfang 2018 nach einem Hinweis des Ex-Partners in der Wohnung der Frau im Landkreis Mansfeld-Südharz in einem Tiefkühlschrank entdeckt.