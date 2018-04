Pflegeberufe

Imagekampagne soll Nachwuchs in Pflegeberufe locken

04.04.2018, 02:19 Uhr | dpa

Ein Bündnis aus Kommunen, Verbänden und anderen Akteuren aus der Pflegebranche will Nachwuchskräfte für die Altenpflege nach Südostniedersachsen locken. Heute stellt das regionale Netzwerk "Fachkräftesicherung in der Pflege" in Braunschweig eine Imagekampagne vor. Unterstützt werden die Träger von Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD).

Nach Angaben des Bündnisses fehlen bis 2030 allein in der Region rund um Braunschweig 6000 Pflegekräfte. Niedersachsenweit sind es nach Schätzungen der Landesregierung 21 000 bis 52 000. Obwohl Altenpfleger einen guten Ruf genössen, wolle kaum jemand diese Tätigkeit übernehmen, beklagt das Fachkräftebündnis. Mit der Kampagne unter dem Motto "Ich pflege gern" wolle man das ändern.