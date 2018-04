Unfälle

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß im Gegenverkehr

04.04.2018, 06:48 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Lebach (Landkreis Saarlouis) ist ein 66-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er war aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Der 66-Jährige starb am Dienstagabend noch an der Unfallstelle. Der 57 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.