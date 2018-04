Wissenschaft

38 Projekte junger Forscher im Landesfinale

04.04.2018, 06:48 Uhr | dpa

Beim Landesfinale des Wettbewerbs "Jugend forscht" kämpfen ab Mittwoch 65 junge Forscher um ein Ticket für das Bundesfinale in Darmstadt. 22 Projekte haben sich qualifiziert, dazu kommen 16 Projekte aus der Sparte "Schüler experimentieren", wie die Veranstalter mitteilten. An den drei vorausgegangenen Regionalwettbewerben in Halle, Stendal und Greppin beteiligten sich nach Angaben des Bildungsministeriums 234 Jungen und Mädchen. Die Finalteilnehmer präsentieren ihre Projekte im Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) in Magdeburg. Am Donnerstag werden die Sieger gekürt.

Die Projekte stammen aus den Bereichen Mathematik/Informatik, Physik, Geo- und Raumwissenschaften, Technik, Arbeitswelt, Biologie und Chemie. Bei den Arbeiten geht es unter anderem um die elektronische Datenerfassung bei Sportwettkämpfen oder einen 3D-Schokoladendrucker.