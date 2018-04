Wahlen

Jugendverbände: Junge Thüringer interessiert an Politik

04.04.2018, 09:19 Uhr | dpa

Kein Interesse an Politik - oder doch? Nach den Erfahrungen der politischen Nachwuchsverbände der CDU (JU) und der SPD (Jusos) nehmen junge Thüringer durchaus deren Informationsangebote zur Kommunalwahl an. Am 15. April werden in Thüringen Landräte und Bürgermeister gewählt. "Zuletzt haben wir im Februar in der Jugendherberge Plothen in Ostthüringen ein Seminarwochenende mit rund 50 Teilnehmern organisiert, bei dem die Kommunalwahl ein wichtiger Schwerpunkt war", sagte der Vorsitzende der Jungen Union (JU) Thüringen, Stefan Gruhner. Der Vorsitzende der Jusos Thüringen, Oleg Shevchenko, sagte, auch sein Verband veranstalte vergleichbare Seminare. Dort würden regelmäßig Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren teilnehmen. Die Thüringer AfD klagt vor dem Verfassungsgerichtshof des Freistaats in Weimar dagegen, dass bei der Kommunalwahl im April auch Minderjährige ihren Bürgermeister oder Landrat wählen dürfen.