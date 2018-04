G20

G20: Thüringen berechnet Hamburg fast eine Million Euro

04.04.2018, 08:09 Uhr | dpa

Rund 900 000 Euro hat der Einsatz von Thüringer Polizisten während des G20-Gipfels in Hamburg gekostet. Hinzu kommen noch Kosten für kleinere Reparaturen an Einsatzfahrzeugen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Den Angaben zufolge stellt Thüringen die Kosten dem Land Hamburg in Rechnung. Insgesamt summieren sich die Ausgaben für den Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auf rund 85 Millionen Euro - deutlich mehr als ursprünglich geplant. Aus Thüringen waren 445 Beamte in Hamburg im Einsatz. 14 von ihnen erlitten Verletzungen.