Agrar

Spargelernte in Sachsen startet in den nächsten Tagen

04.04.2018, 08:09 Uhr | dpa

Frisch geernteter weißer Spargel liegt in einem Korb. Foto: Arno Burgi/Archiv (Quelle: dpa)

Bislang war es noch zu kalt - doch nun wollen die sächsischen Spargelbauern mit der Ernte beginnen. "Ich gehe von einer guten Ernte aus", sagte Jürgen Schulze vom Verband der ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauern. In der Folge gebe es voraussichtlich ein ausreichendes Angebot. Im Vergleich zu Jahren mit einem knapperen Angebot könnten die Preise daher möglicherweise verbraucherfreundlicher werden. 2017 wurden in Sachsen 1002 Tonnen Spargel geerntet - bundesweit waren es nach Angaben des Zentralverbands Gartenbau 131 000 Tonnen. Sachsen hat ein eher kleineres Anbaugebiet - etwa 20 Spargelbauern gibt es hier. Die größten Anbaugebiete liegen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg.