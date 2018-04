Brände

Müllcontainer gehen in Flammen auf: Brandstiftung vermutet

04.04.2018, 17:38 Uhr | dpa

In Erfurt sind innerhalb kurzer Zeit drei Müllcontainer und acht Mülltonen abgebrannt. Die Feuer seien in der Nacht zu Mittwoch im Stadtteil Melchendorf ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Nur eineinhalb Stunden nach den Containern brannten 300 Meter vom ersten Tatort entfernt die Mülltonnen. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Auch in Eisenach brannten in der Nacht zum Mittwoch mehrere Mülltonnen und Sperrmüll. Die Feuerwehr konnte die Brände in vier Straßen schnell löschen. Polizisten entdeckten in der Nähe einen 16 Jahre alten Schüler, den die Polizei aufgrund mitgeführter Gegenstände verdächtigt, die Brände gelegt zu haben. Er wurde danach seinen Eltern übergeben.