Notfälle

Werdende Mutter ruft Notruf: Sanitäter werden Geburtshelfer

04.04.2018, 09:58 Uhr | dpa

Eine hochschwangere Frau fasst sich mit beiden Händen an ihren Bauch. Foto: Felix Heyder/Archiv (Quelle: dpa)

Ziemlich eilig hatte es der kleine Noah Michael, auf die Welt zu kommen. Seine hochschwangere Mutter hatte in der Nacht zu Mittwoch den Notruf angerufen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ihre Wehen hatten sehr plötzlich eingesetzt. Als die Rettungskräfte bei der Frau in Hamburg-Altona eintrafen, hatte die Geburt bereits begonnen. Die Sanitäter konnten schon den Kopf des Jungen sehen. Spontan wurden die Einsatzkräfte zu Geburtshelfern. Mutter und Kind konnten anschließend wohlauf in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Nachsorge gebracht werden.