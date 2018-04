Soziales

Mehr als jedes fünfte Kind auf Hartz IV angewiesen

04.04.2018, 11:29 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt ist mehr als jedes fünfte Kind unter 18 Jahren auf die staatliche Grundsicherung angewiesen. Im Juni vergangenen Jahres lebten 21,7 Prozent der Kinder in einer Familie, die Hartz-IV bezog und waren selbst leistungsberechtigt, fünf Jahre zuvor waren es 22,3 Prozent gewesen, wie aus jüngsten Statistiken der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Kinder in Sachsen-Anhalt haben damit nach ihren Altersgenossen in Bremen (31,7 Prozent) und Berlin (30,7 Prozent) bundesweit das höchste Risiko, von Kindesbeinen an auf die staatliche Grundsicherung angewiesen zu sein.