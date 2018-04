Gesellschaft

Rößler: "Akzeptanz der deutschen Leitkultur" wichtig

04.04.2018, 11:29 Uhr | dpa

Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler hält Heimat, Leitkultur und Patriotismus für wichtige Stabilitätsmomente in Deutschland und in Europa. "Man kann ein überzeugter Sachse, ein deutscher Patriot, ein glühender Europäer sein. Hier gibt es keine Gegensätze", erklärte der CDU-Politiker am Mittwoch in Dresden. Am Abend wollte er zum Thema Leitkultur einen Vortrag in der Elbestadt halten. Die Deutschen pflegten zu all dem noch immer kein unkompliziertes Verhältnis. Viele stigmatisierten den Begriff Patriotismus, für Deutschlands Nachbarn sei er dagegen eine Selbstverständlichkeit.

"Patriotismus, Heimat und Kultur sind eine Einladung an alle, die zu uns kommen und bei uns bleiben, sich zu Deutschland zu bekennen und sich dafür verantwortlich zu fühlen. Die Akzeptanz der deutschen Leitkultur ist dabei die Grundvoraussetzung für das Zusammenleben und die Integration", betonte Rößler. Sie stärke den gesellschaftlichen Zusammenhalt und verhindere Parallelgesellschaften. Wer sich erfolgreich in die Gemeinschaft integrieren möchte, müsse sich in die freiheitliche Demokratie einfügen, die deutsche Sprache erlernen, das hiesige Wertesystem anerkennen, die deutsche Geschichte akzeptieren und die Leitkultur leben: "Nur Zugehörigkeit schafft Solidarität."