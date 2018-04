Denkmäler

Sanierung des Heiligen-Geist-Hospitals teurer als geplant

04.04.2018, 11:38 Uhr | dpa

Die Sanierung des mittelalterlichen Heiligen-Geist-Hospitals in Lübeck wird teurer als ursprünglich angenommen. Bei den Arbeiten seien weitere Feuchtigkeitsschäden im Dachgebälk zutage getreten, sagte Klaas-Peter Krabbenhöft von der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital am Mittwoch. Statt mit 3,7 Millionen Euro rechnet die Stiftung jetzt mit Sanierungskosten von rund 4,1 Millionen. Aber der traditionelle Weihnachtsmarkt werde in diesem Jahr aller Voraussicht nach wie geplant stattfinden, sagte Krabbenhöft. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" in ihrer Mittwochsausgabe über die Kostensteigerung berichtet.

Seit 2015 wird der Dachstuhl des Langhauses saniert, dem Feuchtigkeit und Wurmbefall über die Jahrhunderte stark zugesetzt haben. 2017 musste deshalb der weit über Lübecks Grenzen hinaus bekannte Kunsthandwerkermarkt abgesagt werden. Das Heiligen-Geist-Hospital wurde im späten 13. Jahrhundert errichtet und gilt als eine der ältesten Sozialeinrichtungen Europas.

Die Kosten der Sanierung werden nach Angaben Krabbenhöfts durch einen Bundeszuschuss sowie durch Spenden und Stiftungsmittel aufgebracht.