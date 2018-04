Tourismus

Thüringen legt im Januar bei Touristenzahlen zu

04.04.2018, 12:58 Uhr | dpa

Die Hotels, Pensionen und Campingplätze in Thüringen sind mit einem Besucherplus in das neue Jahr gestartet. Im Januar besuchten rund 209 000 Gäste den Freistaat - etwa 1,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 2,6 Prozent. Die Zahl der ausländischen Gäste stieg dabei überdurchschnittlich um 12,3 Prozent auf mehr als 14 000. Die Zahl ihrer Übernachtungen lag um 15,1 Prozent über dem Vorjahresmonat.

Während der Städtetourismus in Eisenach, Erfurt, Jena und Weimar in dem milden Winter weiter boomte, musste der Thüringer Wald als traditionelles Winterreiseziel hohe Einbußen hinnehmen: Die Beherbungsstätten meldeten über 3400 Übernachtungen weniger. Die Zahl der Gäste sank um mehr als 400.

Das Unesco-Weltnaturerbe Hainich profitierte dagegen von dem schneearmen Januar. Mehr als 6000 Menschen übernachteten im Januar in dem Buchenwald-Gebiet mit Baumkronenpfad und Wildkatzendorf. Das war ein Plus von mehr als einem Drittel. Die Zahl der Übernachtungen legte sogar um knapp 6400 auf 24 000 zu. Im Schnitt blieben die Gäste im Hainich vier Tage, in ganz Thüringen waren es 2,6 Tage.