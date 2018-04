Gesundheit

Weniger Behandlungsfehler in Rheinland-Pfalz

04.04.2018, 12:58 Uhr | dpa

Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl der ärztlichen Behandlungsfehler ist im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz leicht gesunken. Wie die Landesärztekammer am Mittwoch in Mainz mitteilte, wendeten sich 418 Patienten im vergangenen Jahr wegen Behandlungsfehlern an die Ärztekammer. In 74 Fällen konnte ein Fehler nachgewiesen werden. 2016 waren es noch 97 Fälle gewesen.

Etwa drei Viertel der Anträge betrafen den Angaben zufolge Krankenhäuser: 55 Patienten beschwerten sich beispielsweise über Behandlungsfehler in der Unfallchirurgie. Insgesamt konnten 23 Fehler bei Operationen nachgewiesen werden.